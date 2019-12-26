РИАМО - 26 дек. В Химках подписали контракт на строительство новой транспортной развязки на пересечении Ленинградского шоссе и улицы Репина, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Подрядчик уже приступил к подготовительным работам. Идет мобилизация трудовых ресурсов и дорожно-строительной техники, ведется определение фактического местоположения инженерных коммуникаций, попадающих в зону производства работ, и подлежащих дальнейшему переустройству», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что открыть движение по основному ходу развязки с временными съездами планируется к концу 2020 года. Это позволит жителям Химок воспользоваться путепроводом через Ленинградское шоссе. Завершение работ запланировано на четвертый квартал 2021 года. Цель строительства – соединить «старые» и «новые» Химки.

Развязку построит АО «Стройтрансгаз». Цена контракта составит 2,4 миллиарда рублей. Финансирование осуществляется за счет федерального бюджета и Дорожного фонда региона.

Протяженность основного хода развязки составит 0,8 километра с путепроводом длиной 160 метров. Планируется, что количество полос движения по основному ходу составит от двух до пяти с расчетной скоростью 70 километров в час.

Частично будет проведена реконструкция улиц Дружбы, 9 мая и Репина к концу следующего года. На путепроводе будет установлено архитектурное освещение. На транспортной развязке планируется строительство тротуаров, установка наружного освещения и светофоров.

Появление репинской развязки поможет обеспечить транспортную доступность промышленной части города. Это приведет к возможному увеличению числа рабочих мест до 28 тысяч, а также к приросту населения Химок. На данный момент Химки разделены на старые и новые Ленинградским шоссе и железной дорогой. На единственной транспортной артерии, соединяющий эти жилые массивы, в часы пик возникают большие пробки. Только по Юбилейному проспекту можно добраться из новой части города в старую.

Когда развязка будет построена, станет возможно движение транспорта во всех направлениях, что позволит разгрузить транспортную развязку на пересечении Ленинградского шоссе и Юбилейного проспекта. На время строительства развязки неудобства для жителей минимизируют за счет введения временной схемы дорожного движения.