РИАМО - 26 дек. Работники Московского областного центра СПИД сделали более 100 выездов к маломобильным ВИЧ-инфицированным подмосковным пациентам по месту их жительства в отдаленных местах региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства Здравоохранения Подмосковья.

«Это работа с маломобильными и малодоступными группами населения при содействии районных и городских специалистов. Приближая специализированную медицинскую помощь населению, мы делаем ее более доступной и тем самым неизменно более эффективной», - сказал главный врач Московского областного центра СПИД Александр Пронин.

Он добавил, что цель учреждения – это не только выявить заболевание, но и назначить своевременное лечение. Как говорят специалисты центра, часть пациентов не доходят до врачей в первый год после инфицирования, тем самым упуская драгоценное время для своевременного начала лечения.

По словам Пронина, в ходе выездов более 1,2 тысячи ВИЧ-инфицированных пациентов из отдаленных мест региона смогли получить квалифицированную помощь врачей-инфекционистов центра СПИД по месту жительства, не выезжая в Москву.

Более 430 пациентов, которые только узнали свой диагноз, взяты на диспансерный учет и получили антиретровирусную терапию. Результат этой работы - высокий процент охвата диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных лиц в Московской области - 85,5%, при среднем по РФ - 70%.