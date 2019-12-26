РИАМО - 26 дек. Певица Пелагея объявила, что расстается со своим мужем – хоккеистом Иваном Телегиным, они были в браке с 2017 года, сообщает Газета.ru.

Ранее в интернете опубликовали снимки, на которых человек, похожий на Телегина, держит под руку неизвестную блондинку.

«О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси», – сказала Пелагея.

Она также выразила надежду, что ей с супругом удастся решить все вопросы с разводом интеллигентно и достойно.

Пара воспитывала совместную дочь Таисию. Кроме того, у Телегина есть сын от предыдущих отношений.