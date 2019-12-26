РИАМО - 26 дек. Деятели культуры выражают соболезнования родным и близким художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек в связи с ее смертью.

Волчек умерла в четверг на 87-м году жизни. Ранее она попала в больницу с воспалением легких.

«Великая, родная, близкая, трудно смириться с тем, что не увидим тебя больше, не услышим твой голос и смех. Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу», – написала примадонна российской эстрады Алла Пугачева в Instagram.

Актер театра и кино Александр Олешко вспомнил, что виделся с Волчек три дня назад. Он поблагодарил ее за свои интереснейшие 10 лет в жизни театра «Современник».

«Спасибо за Большое Мастерство, за Ваше невероятно теплое отношение и любовь к нашей семье. Вы навсегда останетесь в сердце.... Самые искренние соболезнования Денису...... Любим... Скорбим.... Плачем...», – написал артист Филипп Киркоров.

Певица Кристина Орбакайте поблагодарила Волчек за любовь и доверие, «за подаренное мне счастье находиться, творить, играть рядом с Вами».

«Всегда пытаешься найти самые точные слова. Чтобы без пафоса и формальностей.. .Это мама моего друга Дениса. Сегодня ее не стало... А мы друг другу опять говорим, что вот их, великих, любимых, главных становится все меньше и меньше. Не понимая, что на самом деле меньше становится нас... Прощайте, любимая Галина Борисовна! Спасибо Вам!» – написал телеведущий Иван Ургант в Instagram.

Свои соболезнования также выразили депутат Госдумы Оксана Пушкина, телеведущие Максим Галкин и Владимир Соловьев, депутат Мосгордумы, народный артист России Евгений Герасимов и многие другие.