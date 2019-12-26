РИАМО – 26 дек. Два человека погибли и 15 пострадали во время опрокидывания рейсового автобуса, ехавшего из Москвы в Тбилиси, сообщает ТАСС.

ДТП произошло на 356-м километре трассы М-4 «Дон» в Липецкой области. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на скользкой дороге, после чего транспорт опрокинулся в кювет.

«В автобусе находилось 19 человек. 15 пассажиров получили различные травмы. В результате аварии госпитализированы восемь человек, двое погибли», – говорится в сообщении.

По данным МЧС, в ликвидации аварии задействованы порядка 50 человек.