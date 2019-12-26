РИАМО - 26 дек. В рамках проекта «Добрая комната» в больницах Московской области планируется создать 60 детских игровых зон, уже работают 25 таких комнат, сообщила в четверг депутат Мособлдумы, куратор проекта Линара Самединова.

«Мы сегодня находимся в «доброй комнате» города Химки. На сегодняшний день проект реализуется у нас в 47 муниципальных образованиях, 60 игровых детских зон мы уже готовим, 25 детских игровых комнат уже готовы, и в них уже дети проводят свое время», - сказал Самединова в эфире телеканала «360».

Она отметила, что проект «Добрая комната» был создан в прошлом году перед новогодними праздниками.

По ее словам, в больницах стараются сделать для детей домашнюю атмосферу.

«В каждой игровой комнате есть настенная роспись с символом нашего проекта – мишки Умки. Конечно, каждая комната оснащена детскими игрушками, телевизором и так далее. Очень важно, что есть теплое напольное покрытие для деток от нуля», - добавила Самединова.

Он уточнила, что проект объединил большое количество заинтересованных людей и продолжается по всему Подмосковью.

«Это действительно важно, когда психологически можно провести время не в коридоре, ожидая врача, если вдруг такая необходимость существует, а немного отвлечься и порисовать, познакомиться с ребятами. Хороший проект, давайте его реализовывать в следующем году», - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.