РИАМО - 26 дек. Семь комплексов по переработке отходов (КПО) планируют построить и запустить на территории Подмосковья до конца 2021 года, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Перемены (в Подмосковье – ред.) стали возможны благодаря строительству 12 комплексов по переработке отходов. В 2019 году мы открыли пять КПО, остальные семь сдадим в 2020–2021 годах. Это современные предприятия, каждое из которых стоит 3-4 миллиарда рублей. Вторсырье идет на переработку, органика на компост, и только небольшая часть будет захораниваться», – сказал Воробьев в интервью газете «Московский комсомолец».

Он отметил, что по итогам 2019 года будут закрыты 28 из 39 мусорных полигонов, которые долгие годы отравляли жизнь гражданам.

«В этом году закрыли полигоны «Непейно» в Дмитровском городском округе и «Воловичи» в Коломне, и еще городскую свалку в Егорьевске. 27 декабря закрываем «Каргашино» в Мытищах. В следующем году на очереди полигон «Лесная» в Серпухове и «Ядрово» в Волоколамске. В «Кучино» рекультивация заканчивается», – уточнил глава региона.

По его словам, в Подмосковье ситуация с мусором изменилась по сравнению с 2018-м годом: активно применяется раздельный сбор отходов и внедряются различные методы переработки.

«Было много скептиков, которые утверждали, что наши люди не захотят разделять мусор. Но сейчас мы видим: эти опасения были беспочвенны. Жители активно поддержали реформу и даже просят нас о дополнительных контейнерах для сырья на переработку», – уточнил Воробьев.

При этом власти провели большую работу по оцифровке практически всех контейнерных площадок в многоквартирных домах, добавил губернатор.

«Это позволяет нам точно знать, когда и какой мусоровоз подъехал, какие отходы вывез. Но, конечно, далеко не все сделано. Сейчас мы переводим коттеджные поселки на раздельный сбор отходов. Отлаживается логистика, для этого региональные операторы должны инвестировать в новые машины, в контейнеры и прочую инфраструктуру, оборудование. Мы же создаем сейчас совершенно новую отрасль хозяйства. Но уже произошел заметный перелом в сознании жителей и хозяйственников, и это очень важно», – заключил глава Подмосковья.