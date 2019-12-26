РИАМО - 26 дек. Административная реформа Подмосковья, в рамках которой сформированы городские округа на территории районов, позволила сэкономить около 3-4 миллиардов рублей в год, а также начать более эффективно управлять регионом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В четверг губернатор Подмосковья подвел итоги уходящего года в эфире телеканала «360». В ходе эфира ведущая поинтересовалась у главы региона о том, что поменялось после того, как в Подмосковье завершилась административная реформа.

«Поменялось то, что 10 тысяч чиновников, которые раньше работали, <...> сейчас работают в другом месте, также на ответственных важных постах, но сегодня мы экономим порядка 3-4 миллиардов рублей ежегодно. И в преобразовании городских округов существует вертикаль, существует мощный депутатский корпус в каждом городском округе, который работает с жителями», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

По его словам, именно жители помогают властям понимать, что является приоритетом в работе.

Он отметил, что также основным эффектом административной реформы является уменьшение стоимости проезда в общественном транспорте.

«Мы создали 65 городских округов. И имеем сегодня ресурсы на дальнейшее развитие и в малых муниципалитетах, и в крупных. Это очень важная работа, которая длилась почти пять лет», - добавил Воробьев.

Он уточнил, что благодаря реформе удалось начать более эффективно управлять регионом.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что цифровизация помогает полностью контролировать и лучше понимать, что происходит на каждой территории.

«Хочу поблагодарить всех, кто в ней (административной реформе - ред.) участвовал: и общественные палаты, и наши депутаты. Спасибо за понимание в этом вопросе», - заключил Воробьев.