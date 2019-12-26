РИАМО - 26 дек. Около 800 миллиардов рублей может составить консолидированный бюджет Подмосковья в следующем году, в 2019 году его доходы превысили 730 миллиардов рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы планируем, что по итогам года экономический рост составит 3,7%, это ВРП порядка 4,8 триллиона (рублей - ред.). Что касается доходов консолидированного бюджета — они превысили 730 миллиардов рублей. Это плюс 65 миллиардов к прошлому году. В 2020 году планируем коснуться планки в 800 миллиардов», - сказал Воробьев в интервью газете «Московский комсомолец».

Он отметил, что регион планирует привлечь в основной капитал около триллиона рублей инвестиций.

«Это предварительно третье место по стране. Но, как говорится, все познается в сравнении - рядом Москва с огромным бюджетом, поэтому нам есть еще куда стремиться», - уточнил Воробьев.