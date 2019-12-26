РИАМО - 26 дек. Повышение уровня жизни людей в Подмосковье является приоритетным направлением для властей региона, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Делаем все, чтобы жители, выходя из дома, видели результат, чтобы им было удобно работать и отдыхать в Подмосковье, заниматься спортом, получать образование. Стратегическая задача – чтобы качество жизни в Подмосковье поднялось на более высокий уровень», – сказал Воробьев в интервью газете «Московский комсомолец».

Он добавил, что до этого нужна сильная экономика, которая даст возможность развиваться, реализовывать амбиционные проекты и решать насущные социальные задачи.

«Наши люди хотят иметь работу с высокой зарплатой, и это справедливо. Но для этого нужны новые конкурентоспособные предприятия. Мы должны создавать такие высокопроизводительные рабочие места, где бы человек получал от 60 тысяч рублей в месяц», – пояснил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что серьезным шагом по повышению уровня комфорта стал запуск Московских центральных диаметров.

«Ближнее Подмосковье фактически получило свое наземное метро. Важно, что стоимость поездки не превышает 50 рублей и можно потом бесплатно пересесть на метро и МЦК. Это возможность сэкономить для жителей области», – заключил Воробьев.