РИАМО - 26 дек. Порядка 70 тысяч новых рабочих мест создали в Московской области в 2019 году, было открыто около 140 предприятий, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Ранее он отмечал, что приоритетом для региона является повышение качества жизни, поэтому очень важно создавать такие высокопроизводительные рабочие места, где бы человек получал от 60 тысяч рублей в месяц.

«Запуск (завода - ред.) Mercedes — определенная веха для нас. Но приятно, что и другие ведущие флагманы подмосковной промышленности, например, «Загорский трубный завод», «Марс», «Пепсико», тоже расширяют свои производства, ставят новые линии. Всего в 2019 году в Подмосковье было открыто порядка 140 новых предприятий, что позволило создать 70 тысяч рабочих мест», - сказал Воробьев в интервью газете «Московский комсомолец».

Он отметил, что сейчас западный капитал очень осторожно идет в Россию, поэтому бизнес ощущает дефицит доступных кредитов.

«Большие долгосрочные проекты окупаются не раньше, чем через 7–10 лет, и предприниматели хотят быть уверенными, что получат для реализации своей бизнес-идеи дешевые деньги на продолжительный срок», - уточнил губернатор.

Именно поэтому в регионе создают индустриальные парки с полным набором всей необходимой инфраструктуры, чтобы бизнес мог прийти «на все готовое». Кроме того, Подмосковье дополнительно поддерживает определенные виды бизнеса, добавил глава региона.

«Мы субсидируем сырное производство, тепличное овощеводство, строительство гостиниц. По ряду направлений мы компенсируем затраты инвесторов на капитальное строительство от 10% до 30%, и тем самым ускоряем окупаемость этих проектов», - заключил Воробьев.