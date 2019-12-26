РИАМО - 26 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев планирует встретить Новый год и Рождество со своей семьей в Подмосковье, в планах у главы региона – катание на горных лыжах и культурная программа в Истре.

«Мы с семьей договорились встретить Новый год и Рождество в Подмосковье. У нас обширная программа. Хотим покататься на горных лыжах в Дмитровском округе, съездить на Рождество в Истру. И очень надеюсь, что погода не испортит наши планы», – сказал Воробьев в интервью газете «Московский комсомолец».

По его словам, несмотря на преимущества теплой зимы, снега региону все же не хватает.

«Для коммунальных служб такая погода, как сейчас – большое облегчение. Но мы живем в России, и хотелось бы Новый год встретить все-таки со снегом», – добавил Воробьев.