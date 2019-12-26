РИАМО - 26 дек. Работы по реконструкции парка усадьбы Кривякино в Воскресенске планируют завершить в следующем году, он станет комфортнее, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В следующем 2020 году мы закончим большую реконструкцию парка усадьбы Кривякино (в Воскресенске ред.) этого очень популярного места. Там будет тоже сделано все на высшем уровне, достойно и комфортно», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

В ходе прямого эфира губернатору также показали новую школу искусств «Элегия» в Воскресенске, которая вмещает 600 учеников.

«У нас большая программа и по строительству, и по ремонту школ искусств. И в этом году мы ее закончили в ряде муниципалитетов – это Озеры, Павловский Посад, Ступино. Воскресенская школа искусств, я думаю, что тоже очень важный объект», - отметил губернатор.

В свою очередь директор школы «Элегия» Людмила Андронова поблагодарила Воробьева за поддержку.