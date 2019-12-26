РИАМО - 26 дек. Дольщикам домов №2 и №7 жилого комплекса «Солнечная система» в подмосковных Химках выплатят денежные компенсации, они будут рассчитываться индивидуально для каждого, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Дольщики домов №2 и №7 ЖК «Солнечная система» смогут получить компенсацию за квартиры и нежилые помещения площадью до 7 квадратных метров, приобретенные по договорам долевого участия у обанкротившейся компании Urban Group», − говорится в сообщении.

Ранее Арбитражный суд Московской области принял решение о возврате в конкурсную массу указанных домов и земельных участков. Строительство домов по исходному проекту оказалось невозможным в связи с непосредственной близостью газопровода высокого давления и ЛЭП.

При реализации проекта в целях соблюдения нормативов размещения жилых домов было бы необходимо внести изменения в проект планировки территории, изменить конфигурацию и «посадку» жилых домов. Это бы повлекло увеличение сроков строительства домов до четырех лет и потребовало дополнительного финансирования.

После вступления в силу решения суда, для восстановления прав дольщиков указанных домов ЖК «Солнечная система» будут применены механизмы Фонда защиты прав дольщиков. Проведение независимой оценки стоимости квадратного метра и строительно-технической экспертизы находится на финальной стадии. После этого все собранные документы будут вынесены на наблюдательный совет Фонда.

Выплаты компенсаций будут завершены весной 2020 года. Компенсация будет рассчитываться индивидуально в отношении каждого дольщика и приобретенного им по ДДУ помещения, исходя из рыночной стоимости квадратного метра. Выплата будет производиться в рублях на основании отчета независимого оценщика о цене квадратного метра. Дольщики получат компенсацию по текущей рыночной стоимости квадратного метра, но не менее уплаченной стоимости договора долевого участия.