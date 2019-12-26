РИАМО – 26 дек. В международном аэропорту Шереметьево увеличили парк аэродромной техники и спецмашин для обслуживания самолетов, багажа и пассажиров, также появилась новая станция противообледенительной обработки ВС, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Техничное перевооружение осуществлено аэропортом с учетом открытия ВПП-3 и предстоящего ввода в эксплуатацию новейшего терминала С (этап 1)», – говорится в сообщении.

Оборудование закупили, чтобы держать аэродромный комплекс в готовом состоянии при любых погодных условиях, а также для бесперебойного обслуживания пассажиров и авиакомпаний при высокой интенсивности перевозок в зимний период.

Основной оператор наземного обслуживания ООО «Шереметьево Хэндлинг» ввел в эксплуатацию новую станцию хранения, приема и выдачи противообледенительной жидкости (ПОЖ) и технической воды. Площадь станции – около 6,7 тысячи квадратных метров.

В состав этого уникального комплекса входят резервуары для хранения ПОЖ, насосная станция и система водоподготовки, емкости для накопления и выдачи воды, лаборатория, помещения для персонала, стоянка спецтехники с навесом, емкости для хранения отработанных стоков.

В аэропорту Шереметьево проведение противообледенительной обработки ВС с запущенными двигателями предусмотрено на 17 площадках. Для увеличения пропускной способности одновременно могут обрабатываться до восьми ВС на пяти-шести площадках.

Контроль качества жидкости проводится в лаборатории ООО «Шереметьево Хэндлинг». Чтобы избежать загрязнения сточных вод, разработан план строительства и реконструкции очистных сооружений аэродрома и реализованы меры первого этапа экологической программы МАШ, которая рассчитана до 2022 года.

Более 160 единиц современной высокопроизводительной аэродромной спецтехники и оборудования работают зимой в Шереметьеве для поддержания аэродромного комплекса в эксплуатационной готовности в любых погодных условиях. Для наземного обслуживания воздушных судов ООО «Шереметьево Хэндлинг» использует 41 противообледенительную машину, в том числе 4 новых деайсера. Также используется 59 аэродромных обогревателей ВС.

К 187 имеющимся багажным тягачам дополнительно закуплено 45 новых машин, а к 89 действующим микроавтобусам ожидается поставка шести новых транспортных средств.

Всего в Шереметьеве для наземного обслуживания ВС используется 217 единиц спецтехники, для обслуживания багажа – 266 единиц техники, в части наземного обслуживания пассажиров – 147 единиц спецмашин.