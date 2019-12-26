РИАМО - 26 дек. Главными событиями в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году в Подмосковье станут открытие Главного храма Вооруженных сил России в парке «Патриот» и нового музея Зои Космодемьянской в Рузе, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Главное, чтобы ни один ветеран, которых, к сожалению, с каждым годом становится все меньше и меньше, не остался без нашей заботы и внимания. А если говорить про знаковые события, которые приурочены к этой дате, то самым заметным будет, на мой взгляд, открытие храма Воскресения Христова, который строит в Подмосковье министерство обороны к 75-летию Победы. Собор впечатляет своими масштабами, красотой и грациозностью», – сказал в интервью газете «Московской комсомолец» Воробьев.

Он отметил, что другим важным событием станет открытие в Рузском городском округе нового музея Зои Космодемьянской.

«Наше поколение выросло на подвиге таких героев, как молодогвардейцы, панфиловцы и Зоя Космодемьянская. Но для современных школьников эти имена подчас уже мало что говорят. Поэтому мы хотим, чтобы в музее, названном именем Зои, дети смогли познакомиться с хроникой тех святых для каждого россиянина событий. Посетителям музея расскажут, как проходила оборона Москвы, о первых победах Советской армии под Истрой, Дмитровом и Лобней», – заключил Воробьев.

Инициатива строительства главного храма ВС РФ принадлежит министру обороны России, генералу армии Сергею Шойгу. Реализовать проект Минобороны планирует к 75-летию Великой Победы в 2020 году. Строительство храма ведется за счет добровольных пожертвований граждан, в том числе меценатов, военнослужащих и всех заинтересованных организаций.

Современная экспозиция музея Зои Космодемьянской в деревне Петрищево Рузского округа будет также полностью готова в 2020 года. Планируется, что новый музей станет пантеоном героев периода Великой Отечественной войны, важнейшим символом жертвенного подвига которых стала сама Зоя Космодемьянская.