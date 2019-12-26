РИАМО - 26 дек. Власти Подмосковья решили проблему перебоев с льготными лекарствами благодаря цифровизации и общению с жителями, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы применили очень простой способ, который сработал просто на пять баллов. Во всех палатах стационаров мы повесили объявления: <...> если нет какого-то лекарства, пациенты могут позвонить на горячую линию и сообщить об этом. Центр управления регионом, который мы создали для того, чтобы как раз предотвращать подобные ситуации, показывает, что тема ушла из острых», - сказал Воробьев в интервью газете «Московский комсомолец».

Он отметил, что раньше в регионе бывали перебои с поставками льготных лекарств.

«В этом плане нагрузка на регион очень большая: у нас 707 тысяч льготников плюс лекарства, которые требуются в стационарах. Но сейчас мы все заказы оцифровали, электронная система сама считает, какое лекарство, сколько и куда нужно поставить. Доставка происходит тоже автоматизированно. То есть фармацевту аптеки не нужно больше звонить на склад и просить: «Привезите мне такие-то лекарства». Все делает компьютер. И это позволило радикально улучшить систему поставок», - подчеркнул Воробьев.