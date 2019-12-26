РИАМО - 26 дек. При запуске фейерверков и салютов важно соблюдать несколько правил, которые помогут избежать травм, одно из главных - покупать пиротехнику в разрешенных местах, а салют запускать на удалении от жилых помещений, сообщил журналистам начальник управления по ЮЗАО ГУ МЧС РФ по Москве полковник внутренней службы Дмитрий Крикуненко.

«Пиротехнику лучше покупать только в специализированных местах, в фирменных магазинах. Продавец при покупке обязательно выдаст памятку, в которой будут указаны меры безопасности. При покупке необходимо осмотреть, чтобы не было никаких механических повреждений», - сказал Крикуненко.

Он добавил, что запускать пиротехнику ни в коем случае нельзя маленьким детям, только с 16 лет. Салюты нтакже запрещено запускать в закрытых помещениях. Лучше всего будет отойти от жилых зданий минимум на 50 метров.

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк отметил, что в столице определено почти 90 площадок для безопасного запуска бытовых пиротехнических изделий.

«Площадки будут, они никуда не денутся. Их 87 по всех Москве - это специально-определенные места, в которых разрешается запускать бытовые пиротехнические изделия. <...> Эти места находятся на достаточном удалении от жилых домов, они безопасны для разного рода бытовых салютов», - добавил Немерюк.

По его словам, в Москве работают около 120 точек, где можно легально купить качественные фейерверки и салюты.

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