РИАМО - 26 дек. Телеведущий Максим Галкин выразил соболезнования родным и близким скончавшейся Галины Волчек, по его словам, она была неотъемлемой частью театра.

Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек попала в больницу с воспалением легких 23 декабря. Ее не стало в четверг.

«Ушла неотъемлемая часть нашего театра, нашей страны и моей семьи. Она была Мастером, нашим другом и настоящей бабушкой для наших детей. Соболезнования Денису и Кате! Нет слов...», – написал Галкин в Instagram.

Свои соболезнования также выразил столичный мэр Сергей Собянин. Он назвал смерть 86-летней Волчек невосполнимой утратой для театрального мира.

Галина Волчек с 1972 года была худруком театра «Современник».

Собянин назвал смерть Волчек невосполнимой утратой>>