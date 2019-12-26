РИАМО - 26 дек. В Подмосковье в течение следующих двух месяцев планируют сократить с 300 до девяти жалоб в неделю по обращениям граждан, связанным с вывозом мусора, сообщил в четверг заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

«У нас было 9 тысяч жалоб в неделю по ЦУРу по проблемам, связанным с вывозом отходов. Сегодня у нас в ЦУРе таких жалоб упало количество в среднем до 300. <…> Но мы понимаем, что мы должны точно так же, как и по полигонам, сократиться до 5-9 жалоб в неделю. Тогда мы будем понимать, что система работает на 99,9% эффективно», - сказал Хромушин в эфире телеканала «360».

Он добавил, что в прошлом году в Подмосковье приходило около 10 тысяч жалоб в месяц, связанных с мусорными полигонами, а сейчас жалоб около пяти.

«Наша задача еще, чтобы регоператоры своевременно закупили технику и контейнеры для того, чтобы те самые почти 30 тысяч площадок начали работать и обслуживаться стабильно. На это потребуется, конечно, весь 2020 год. Деньги, в том числе из регионального бюджета на помощь, на оснащение региональных операторов, мы также выделим. Поэтому здесь я уверен, мы все почувствуем заметные улучшения и перемены», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В текущем году Подмосковье перешло на новую систему обращения с отходами. На территории региона установили синие контейнеры для сухого мусора (пластик, стекло, картон и так далее) и серые для «мокрого» мусора. Территорию области разделили на семь кластеров, в каждом из них работает один региональный оператор по обращению с отходами.