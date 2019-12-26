РИАМО - 26 дек. Водитель сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на Беловежской улице в Можайском районе столицы, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы управления ГИБДД по Москве.

«ДТП произошло на пешеходном переходе. Виновник аварии остался на месте, дождался приезда скорой помощи и Госавтоинспекции. Женщину госпитализировали», – сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент обстоятельства произошедшего устанавливаются.