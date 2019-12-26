РИАМО - 26 дек. Дефицит школ и детских садов остается нерешенной проблемой в Подмосковье, закрыть вопрос второй смены в регионе удастся к концу 2024 года, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Одна из них (нерешенных проблем - ред.) – это дефицит школ и детских садов в ряде наших городов. Например, в Красногорске, Одинцове, Балашихе <...> В апреле 2019 года мы заложили 50 школ и пристроек, чтобы решить проблему второй смены. Это беспрецедентное количество. В 2020 году введем в эксплуатацию порядка 30 школ. Это должно помочь ликвидировать вторую смену к концу 2024 года», – сказал Воробьев в интервью газете «Московский комсомолец».

Он добавил, что Подмосковье уже семь лет строит рекордное количество учебных заведений по сравнению с другими регионами страны. Но число жителей в Московской области каждый год увеличивается на 80-90 тысяч человек.

«Регион растет такими темпами, что мы не успеваем удовлетворить все потребности. На это требуются огромные ресурсы», – заключил Воробьев.