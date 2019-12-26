РИАМО - 26 дек. Работы по созданию системы дегазации и по очистке фильтра начнутся на ТБО «Ядрово» в Волоколамске уже с января 2020 года, что позволит к закрытию полигона рекультивировать его на 80%, сообщил в четверг заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

«Наша стратегическая задача, <...> конечно, подготовиться к закрытию (полигонов - ред.) «Ядрово» и «Лесной». Это два полигона, которые беспокоят людей. Мы обещали в конце 2020 года их закрыть и должны обязательно успеть построить соответствующие мощности, чтобы забыть об этих двух городских свалках», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

В свою очередь Хромушин отметил, что на полигоне «Ядрово» с января начнутся мощные работы по созданию системы дегазации на действующей дорожной карте.

По его словам, также до закрытия «Ядрова» начнется создание системы по очистке фильтрата.

«Фактически при закрытии полигона мы уже получим рекультивированный на 80% объект, который в течение нескольких лет будет дальше вырабатывать электрическую энергию, получаемую из полигонного газа», - добавил Хромушин.

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