РИАМО - 26 дек. Кончина художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек является невосполнимой утратой для театрального мира, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Волчек попала в больницу с воспалением легких 23 декабря.
«Не стало Галины Борисовны Волчек. Ужасно жаль. Невосполнимая утрата для нас, для театрального мира», − написал Собянин в Twitter.
Он также выразил соболезнования родным и близким.
Волчек с 1972 года являлась художественным руководителем театра «Современник».
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии