РИАМО - 26 дек. Кончина художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек является невосполнимой утратой для театрального мира, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Волчек попала в больницу с воспалением легких 23 декабря.

«Не стало Галины Борисовны Волчек. Ужасно жаль. Невосполнимая утрата для нас, для театрального мира», − написал Собянин в Twitter.

Он также выразил соболезнования родным и близким.

Волчек с 1972 года являлась художественным руководителем театра «Современник».

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