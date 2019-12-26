РИАМО - 26 дек. Световая инсталляция известного театрального художника украсит атриум музея «Новый Иерусалим» во время новогодних праздников, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Уникальная световая скульптурная инсталляция появится на открытой площадке-атриуме перед входом в музей «Новый Иерусалим» в период новогодних праздников. Ее автором стал известный театральный художник Эмиль Капелюш. Открытие инсталляции состоится 28 декабря», – говорится в сообщении.

В основу концепции инсталляции легли библейские рождественские сюжеты и образы – поклонение волхвов, трубящие ангелы и Вифлеемская звезда. Темы, выбранные художником, перекликаются с темами выставки «Шагал: между небом и землей», представленной в самом музее до 8 марта 2020 года.

Как и Шагал, Капелюш в своем произведении касается связи земного и небесного. Прежде всего это отразилось в форме инсталляции, где главными визуальными акцентами стали три высокие башни, освещенные изнутри. Их дополнят фигуры библейских персонажей, крылья и светящиеся модули. Особенно эффектно композиция будет смотреться в темное время суток, когда к скульптурным контурам добавится игра света.

Эмиль Капелюш – известный театральный художник, живописец и график, заслуженный художник России, лауреат премий «Золотая маска» и «Золотой софит». Он оформил более 150 спектаклей в России и за рубежом, сотрудничал с такими театрами как БДТ, Театр имени Евгения Вахтангова, Александринский театр и многими другими.

«Эту инсталляцию довольно трудно описать парой слов. Я решил сделать скульптуру из металла и подсобных материалов, так, чтобы она не буквально, но каким-то особенным образом отзывалась на тему Рождества, Нового года и нашего представления о чем-то забытом, древнехристианском, детском. Ведь каким бы взрослым не был художник, он все равно старается, чтобы в его работах оставалось детское ощущение удивления и чуда. Этим я мотивировал сам себя», – отметил Капелюш.

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