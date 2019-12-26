РИАМО - 26 дек. Подмосковный полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Тимохово» 31 мая 2020 года станет комплексом по переработке отходов (КПО), сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

В четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подвел итоги уходящего года в эфире телеканала «360». Хромушин доложил Воробьеву о работах, проводимых на полигоне.

«31 мая полигон «Тимохово» должен приобрести статус КПО в нашем формате с тем, чтобы также перестать людям создавать проблемы. Активно идут работы по дегазации, по системе очистки фильтратов и так далее. Плановые задачи четко определили. На выходе у нас КПО «Север», следующий КПО «Юг» идет и дальше по плану по области – Ховрино и Ликино-Дулево», - сказал Хромушин.

По его словам, на сегодняшний день жители Подмосковья поняли, что в регионе делаются современные комплексы, а не свалки.

Ранее на полигоне «Тимохово» с опережением графика установили современный комплекс контроля состояния атмосферного воздуха. Здесь проводят круглосуточный контроль за предельно допустимой концентрацией (ПДК) вредных веществ в воздухе и сообщает данные на сайт, который может посмотреть любой желающий.