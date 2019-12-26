РИАМО - 26 дек. После введения первых двух Московских центральных диаметров в столице существенно снизятся выбросы от машин, расчеты показали, что уменьшение составит 7588 тонн в год, сообщается на сайте Мосэкомониторинга.

21 ноября в Подмосковье и Москве открыли движение по первым двум МЦД. В будущем количество диаметров будет увеличено до пяти.

«Расчеты показали, что введение первых двух линий МЦД позволит существенно снизить выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта. Оценки были получены на основании данных о пассажиропотоке первых двух Московских центральных диаметров, а также ежегодно проводимых по утвержденной методике расчетов выбросов загрязняющих веществ от автопарка города», - говорится в сообщении.

В результате запуска МЦД-1 и МЦД-2 выбросы загрязняющих веществ снизятся на 7588 тонн в год (порядка 3% от всех выбросов легковых автомобилей в мегаполисе).

А после запуска пяти диаметров прогнозируется уменьшение выбросов загрязняющих веществ на 18970 тонн в год (7% от общего выброса легковых машин в городе).

Данное снижение можно сравнить с 30% сокращения выбросов от автопарка Москвы за счет замены на модели с более высоким экологическим классом каждый год (в среднем в структуре автопарка Москвы таким образом обновляется порядка 100 тысяч легковых авто ежегодно).

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