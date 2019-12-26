РИАМО – 26 дек. В Москве на территории бывшего завода ЗИЛ поставили на кадастровый учет центр водных развлечений «Арена легенд», сообщается на сайте управления Росреестра по столице.

«На территории бывшего завода ЗИЛ реализуется крупнейший по информации правительства Москвы проект по реорганизации промышленных зон столицы, которые прекратили свое существование много лет назад. Ранее, в сентябре этого года, нами уже была поставлена на кадастровый учет самая большая школа в России, теперь еще один важный социальный объект – центр водных развлечений «Арена легенд», – отметил замруководителя управления Росреестра по Москве Виталий Матевосян.

Новый центр находится в «Парке легенд» по адресу: улица Автозаводская, дом 23, корпус 4.

Общая площадь объекта составляет 28,5 тысячи квадратных метров. Он позволит проводить учебно-тренировочные занятия и соревнования по плаванию. В центре обустроили крытый и открытый бассейны, тренажерные залы, SPA-комплекс.