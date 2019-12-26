РИАМО - 26 дек. В одной из популярных социальных сетей появилась группа под названием «#Добродел», которая не имеет никакого отношения к одноименному порталу, популярному среди жителей Подмосковья, граждан предупредили о противоправном контенте, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.

«На прошлой неделе в одной из популярных социальных сетей появилась группа с хештегом #Добродел, которая предлагает пользователям возможность дополнительного заработка. Официально заявляем, что данные сообщения не имеют никакого отношения к порталу «Добродел», - говорится в сообщении.

Группу уже заблокировали, однако злоумышленники продолжили работу на других ресурсах.

В подмосковном «Доброделе» напомнили, что портал не выплачивает никаких вознаграждений пользователям.

Портал «Добродел» - это единая книга жалоб и предложений Московской области. Он помогает жителям Подмосковья решать конкретные проблемы без заполнения бумажных документов и поиска необходимых инстанций.

«Добродел» представляет 24 ведомства, 45 категорий и 665 подкатегорий тем по всем направлениям жизни региона, от записи в детский сад до получения государственных услуг в электронном виде.