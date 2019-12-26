РИАМО - 26 дек. После запуска 19 новых муниципальных автобусных маршрутов в этом году улучшилась транспортная доступность для 300 тысяч жителей Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В этом году открыто 19 новых автобусных маршрутов: 13 маршрутов начали свою работу в Одинцове, три – в Домодедове и по одному маршруту в городских округах Мытищи, Ступино и Рошаль. Также с начала года 48 маршрутов регулярных перевозок перевели в регулируемый тариф с предоставлением льгот отдельным категориям граждан. Новые муниципальные маршруты по регулируемым тарифам появились в 13 городских округах», – отметила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

Она уточнила, что переведенные в регулируемый тариф маршруты работают в городских округах Одинцовский, Домодедово, Королев, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Рошаль, Сергиево-Посадский, Химки, Электросталь, Подольск, Наро-Фоминский.

Также льготы на маршрутах общественного транспорта появились в городском округе Черноголовка, в котором до этого не осуществлялись льготные перевозки по муниципальным маршрутам.

Новые автобусные маршруты начали работу в Одинцове, Домодедове, Мытищах, Ступине и Рошале. Так, в Одинцове запустили 13 маршрутов общественного транспорта, которые обслуживаются 38 автобусами среднего и малого классов. При этом семь из них работает по нерегулируемым тарифам с предоставлением льгот.

С марта начали работу три новых маршрута в Домодедове. На линиях работают девять автобусов. Кроме того, новые маршруты по регулируемым тарифам с предоставлением льгот начали работу в Мытищах и Рошале – маршруты обслуживаются двумя и одним автобусами малого класса соответственно. В Ступине с середины апреля начал работу маршрут по нерегулируемым тарифам. Маршрут обслуживается двумя автобусами малого класса.

В 2020 году планируется запустить еще порядка 24 маршрутов. Транспортная доступность улучшится для более 700 тысяч жителей региона.

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