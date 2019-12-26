РИАМО - 26 дек. Порядка 20 спортивных объектов возвели на территории Подмосковья в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В 2019 году в различных муниципалитетах области было построено 19 спортобъектов, в том числе два физкультурно-оздоровительных комплекса по программе «Строительство 50 ФОКов в Московской области». Обустроены четыре футбольных поля, 15 многофункциональных хоккейных и две универсальные спортивные площадки, а также шесть скейтпарков», – отметил министр спорта региона Роман Терюшков.

Он добавил, что на двух футбольных полях заменили покрытия. Кроме того, выполнен капитальный ремонт большой чаши и системы вентиляции бассейна «Дивный» в Ликино-Дулеве, кровли Дворца спорта «Ока» в Пущине и спортивного зала Дворца спорта «Олимпийский» в Чехове для размещения в нем школы бокса.

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в регионе построили пять малых спортивных площадок, на которых возможно проводить тестирование комплекса ГТО. В рамках концепции наследия ЧМ по футболу FIFA 2018 года завершено укрепление травяного покрытия двух футбольных полей, СШОР имени А. Сыроежкина в Бронницах и стадиона «Строитель» в Наро-Фоминске. В Раменском, Домодедове и Лобне произвели замену натурального газона на искусственный на трех полях.

В эксплуатацию ввели два объекта с искусственным льдом – Ледовый дворец и ледовая арена в Наро-Фоминске, стадионы «Машиностроитель» в Красногорске и «Спортклуб Кашира» имени Н.П. Елисеева в Кашире. Кроме того, за счет внебюджетных средств ведены в эксплуатацию и открыты семь физкультурно-оздоровительных комплексов.

«В 2019 году в Подмосковье проделана большая работа по строительству новой и приведению к современному уровню уже существующей спортивной инфраструктуры. <…> При строительстве новых сооружений учитывался целый ряд факторов – от загруженности уже работающих объектов до предпочтений населения по конкретным видам спорта. Как итог – за этот год количество занимающихся физкультурой и спортом жителей Подмосковья возросло на 35 тысяч человек», – сказал Терюшков.

По его словам, большое внимание уделяется и развитию профессионального спорта, ведь многие открываемые спортобъекты становятся тренировочными базами региональных спортшкол. В следующем году работа по этим направлениям будет продолжена, заверил министр.