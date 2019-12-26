РИАМО - 26 дек. Жители Подмосковья по 15 января смогут получить консультации по горячей линии, посвященной услугам такси и каршеринга, задать вопросы можно по телефону 8(498)684-48-03, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Услуги такси уже давно стали неотъемлемой частью жизни многих людей, с помощью которых можно комфортно прибыть в нужное место, особенно тем, кто не имеет своего собственного автомобиля. Конкуренцию данной услуге в настоящее время активно составляет каршеринг», — говорится в сообщении.

Каршеринг — это краткосрочная аренда автомобиля с поминутной тарификацией. Чтобы пользоваться каршерингом, нужно зарегистрироваться на сайте каршеринговой компании, заключить договор, предоставить паспорт, водительские права и номер банковской карты для оплаты.

Прежде, чем подписать договор, нужно внимательно ознакомиться с условиями, чтобы избежать штрафов. Так, в некоторых компаниях нельзя пользоваться каршерингом в коммерческих целях или перевозить пассажиров в состоянии алкогольного опьянения. Можно также получить штраф, если будет испачкан салон.

Арендовать машину лучше в дневное время, когда можно осмотреть авто и увидеть все дефекты на кузове и в салоне – с пользователя могут взять стоимость ремонта и штраф. После завершения аренды лучше сфотографировать салон и кузов автомобиля, чтобы в случае претензий иметь доказательства отсутствия вины.

Неопытным водителям рекомендуется пользоваться такси, а не каршерингом.

Задать вопросы по услугам такси и каршеринга можно специалистам отдела защиты прав потребителей по телефону 8(498)684-48-03, а также специалистам территориальных отделов с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.