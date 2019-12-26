РИАМО - 26 дек. В столичной больнице в четверг скончалась народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, сообщает РИА Новости.

Ей было 86 лет.

23 декабря Волчек госпитализировали с воспалением легких в московскую больницу имени Боткина.

Галина Волчек родилась в 1933 году. Артистка окончила школу-студию имени В.И. Немировича-Данченко при МХАТ.

После окончания учебы Волчек с группой других выпускников, среди которых были Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев, Игорь Кваша и Олег Табаков, организовала студию молодых актеров. Именно данная студия потом переросла в театр-студию «Современник».

В 1967 году Волчек удостоена Государственной премии СССР за спектакль «Обыкновенная история» по роману А.И. Гончарова. В ее творческом багаже – свыше 30 спектаклей.

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