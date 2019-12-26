РИАМО - 26 дек. Результаты первого года функционирования системы раздельного сбора мусора в Подмосковье превзошли самые смелые ожидания властей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В четверг Андрей Воробьев подводит итоги 2019 года в эфире телеканала «360».

«Слава богу, мы в Подмосковье внедрили раздельный сбор мусора, потому что, если бы жители нам не помогли, мы бы постоянно сталкивались с огромным количеством проблем, но раздельный сбор мусора, который мы только начали внедрять в 2019 году, превзошел наши самые смелые ожидания. Люди очень внимательно и добросовестно разделяют мусор, и это в первый год», - сказал Воробьев.

Он добавил, что работа в этом направлении будет продолжаться. В регионе проведут дооборудование контейнерных площадок баками для разных типов отходов.

«Представляете, когда мы начинали заниматься мусорной реформой в начале пути, у нас по терсхеме было порядка 10 или 11 тысяч контейнерных площадок. А сейчас мы уже видим, что должны оснастить порядка 28-30 тысяч контейнерных площадок. Это значит, что не будет мусора в лесах, это значит, что не будет мусора на обочинах. Но, конечно, на все нужно время», - отметил Воробьев.

Он добавил, что в регионе продолжается и большая работа по закрытию полигонов твердых бытовых отходов.

«Под конец года мы закрыли большую городскую свалку «Воловичи», которая приносила, я бы сказал, много бед и беспокойств, справедливо. Мы закрываем «Непейно» в Дмитровском округе, мы закрываем свалку в Мытищах, которая уже все лимиты перебрала. Закрываем свалку в Егорьевске. <…> На смену им приходят самые современные комплексы», - подчеркнул Воробьев.