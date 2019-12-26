РИАМО - 26 дек. Президент России Владимир Путин заявил, что продовольственная безопасность страны должна быть гарантирована не только объемами выпускаемой продукции, но и ее качеством, сообщает Федеральное агентство новостей.

В четверг Путин провел заседание Госсовета. На нем обсуждали вопросы развития агропромышленного комплекса (АПК) страны.

«Президент также отметил важное значение перспективных исследований в области селекции в растениеводстве и животноводстве и в разработке новых кормов», – отмечается в сообщении.