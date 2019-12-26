РИАМО - 26 дек. Футбольный стадион «Луч» на Волоколамском шоссе планируют реконструировать с расширением площадей, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, на заседании согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города в отношении территории по адресу: Волоколамское шоссе, дом 88. В настоящее время по указанному адресу расположен футбольный стадион «Луч».

«Инвестор намерен провести реконструкцию стадиона и увеличить площадь объектов до 8,7 тысячи квадратных метров. В составе спортивного комплекса планируется возвести ледовую арену, спортивное ядро с большим универсальным залом и реабилитационный центр с малым залом», – пояснила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Кроме того, по ее словам, около стадиона планируется организовать парковку. Проект изменений в ПЗЗ вынесут на публичные слушания.