РИАМО - 26 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил транспортному блоку регионального правительства своевременно запускать маршруты общественного транспорта в новых микрорайонах.

В эфире телеканала «360» в четверг Воробьев отметил, что жители новых микрорайонов в Подмосковье обращаются с просьбами о запуске автобусных маршрутов.

«Я прошу вас внимательно относиться к обращениям. И немедленно вводить новые маршруты там, где дома заселяются новоселами, где начинает кипеть жизнь», - сказал Воробьев, обращаясь к первому замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анне Кротовой.

Губернатор подчеркнул, что транспорт важен и для родителей, которые ездят на работу, и для детей, которые посещают учебные заведения.

«Поэтому прошу вас и дальше внимательно сопровождать все эти запросы», - заключил Воробьев.