РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 26 дек. Пенсионеры Домодедова смогут посетить бесплатные занятия по танцам с 27 по 29 декабря в рамках программы «Активное долголетие», сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Танцы – лучший способ создать праздничное настроение. «Активное долголетие в Подмосковье» дает возможность жителям старшего поколения бесплатно посещать занятия. Публикуем расписание на ближайшее время», – говорится в сообщении.

27 декабря с 19:00 до 21:30 занятия пройдут в микрорайоне Авиационный в ГДК «Авиатор». Также в ГДК «Авиатор» занятия состоятся и 28 декабря с 17:00 до 19:00. 29 декабря с 15:00 до 17:00 потанцевать можно будет в парке «Елочки».

Желающим необходимо заранее записаться по телефону: 8(496)793-28-52.