РИАМО - 26 дек. Около 60 современных поездов «Иволга» планируют закупить в следующем году для обслуживания Московских центральных диаметров, сейчас по МЦД курсируют 39 таких составов, сообщила в четверг первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

В ходе эфира на телеканале «360» Кротова рассказала губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по обновлению подвижного состава.

«Мы следим за обновлением электропоездов, которые ездят у нас по Подмосковью. В настоящее время 39 «Иволог» уже у нас запущено по линиям МЦД и соответственно в следующем году планируется покупка еще 60 «Иволог». Планируется, что по веткам МЦД новые «Иволги» пойдут в том числе и на пригород, то есть на дальний пригород, к нашим муниципальным образованиям, расположенным за границами Московских центральных диаметров», - сказала Кротова.

Она также озвучила планы по обновлению автобусного парка в Подмосковье.

«В следующем году, по нашим планам, у частных перевозчиков и у «Мострансавто», не считая сегодняшней поставки в 661 автобус сегодняшнего контракта, должно быть обновлено, чтобы соответствовать возрасту и стандарту, еще 400 автобусов. Мы за этим следим», - подчеркнула Кротова.

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