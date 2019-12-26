РИАМО - 26 дек. В этом году в Московской области отремонтировали 2654 многоквартирных дома на общую сумму 22,7 миллиарда рублей, таким образом план по капремонту выполнен на 100%, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Подмосковья.

«В 2019 году по программе капитального ремонта многоквартирных домов в Подмосковье работы провели в 2654 жилых зданиях. План 2019 года выполнен полностью. Кроме плановых показателей, Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов реализует дополнительные программы по поручению губернатора Московской области», - сказал исполняющий обязанности министра ЖКХ региона Антон Велиховский.

В программу этого года также было включено 457 домов в 43 муниципальных образованиях с работами на сумму 9,3 миллиарда рублей. Эта программа выполнена на 100%. В ее рамках было проведено утепление фасадов и отремонтированы кровли домов.

Программа капремонта в Московской области является самой большой в России – в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Планы рассчитаны до 2049 года.

В 2014-2019 годах в рамках программы капремонта в Подмосковье отремонтировано свыше 11,5 тысяч домов. Таким образом были улучшены жилищные условия более 1,7 миллиона человек. Также в эти годы заменили около 10 тысяч лифтов.