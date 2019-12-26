РИАМО - 26 дек. Сотрудники «Мострансавто» подготовили массу сюрпризов для пассажиров Подмосковья в преддверии новогодних праздников, говорится в сообщении пресс-службы областного перевозчика.

По сложившейся традиции сотрудники «Мострансавто» украсили автовокзалы и автостанции в Шатуре, Щелкове, Раменском, Павловском Посаде, Солнечногорске, Мытищах, Электрогорске праздничной иллюминацией, мишурой и установили елки.

«В честь праздника 30 декабря гостям и жителям Подмосковья подарят тысячу карамельных тросточек на автовокзалах и автостанциях в Балашихе, Мытищах, Солнечногорске, Раменском, Люберцах и Домодедове», – говорится в сообщении.

Пассажиров автоколонны № 1377 города Балашихи 31 декабря на маршруте № 338 «станция Железнодорожная – Москва (метро «Щелковская»)» встретят празднично оформленные автобусы, водители будут одеты в костюмы Дедов Морозов, а в некоторых автобусах компанию им составят Снегурочки.

В Люберцах 1 и 2 января будут ездить транспортные средства под управлением Дедов Морозов. В список «новогодних» маршрутов вошли: № 2 «станция Люберцы – 115 квартал – станция Люберцы», № 4 «станция Люберцы – улица Космонавтов», № 5 «станция Люберцы – станция Панки», № 26 «станция Люберцы – Котельники (микрорайон Силикат)», № 27 «станция Люберцы – Котельники (микрорайон Белая Дача)». Сказочных персонажей на рейсах встретят также жители Мытищ и Раменского.

В различных городах Московской области на сегодня работают 60 автобусов большого и среднего классов, украшенных поздравлениями от жителей региона. В салоне каждого транспортного средства на поручнях размещаются от 6 до 8 открыток. В рамках предновогодней акции пассажиры прислали больше 100 поздравлений.