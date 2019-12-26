РИАМО - 26 дек. Столичные власти выделили земельные участки на территории города для строительства современных медицинских стационаров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, приняла решение о предоставлении земельных участков для строительства пяти новых медицинских стационаров. Суммарная площадь участков составляет около 19 гектаров. Объекты будут возводиться за счет бюджетных средств.

«Стационарные комплексы скорой помощи с вертолетной площадкой построят на территории НИИ имени Н.В. Склифосовского, ГКБ №15 имени О.М. Филатова, ГКБ имени М.Е. Жадкевича», – говорится в сообщении.

Строительство нового лечебно-диагностического корпуса планируется в Московском клиническом научном центре имени А.С. Логинова.

Новый патологоанатомический корпус планируется построить в ГКБ имени А.К. Ерамишанцева.

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