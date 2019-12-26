РИАМО (МЫТИЩИ) – 26 дек. В подмосковных Мытищах разыскивают 39-летнего Александра Терпугова, его местонахождение неизвестно с 21 декабря, сообщается на странице «Поисковый отряд «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Терпугов Александр Михайлович, 39 лет, город Мытищи. С 21 декабря 2019 года его местонахождение неизвестно. Мог уехать на автомобиле Hyundai Solaris белого цвета», – говорится в сообщении.

Рост мужчины 182 сантиметра, он нормального телосложения, волосы русые с сединой короткие, глаза серые.

Любую информацию можно сообщить по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или инфоргам: Маркиза Анна – 8(926)001-51-38, Ночка Татьяна – 8(916)140-91-66.