РИАМО - 26 дек. В конце января следующего года на маршруты в Подмосковье запустят около 100 современных комфортабельных автобусов ЛиАЗ, сообщила в четверг первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Подмосковный завод представил новые автобусы марки «ЛиАЗ», в которых предусмотрены ремни безопасности для каждого пассажира, удобные подлокотники, столики для еды и напитков, есть система видеонаблюдения, климат-контроль и просторная площадка в центре салона для инвалидов и пассажиров с колясками.

«Еще три месяца назад мы так же в прямом эфире докладывали о том, что с конвейера сошел первый автобус. Сегодня их 220, 100 полностью готовы к отгрузке. Вот эти сто первых автобусов выйдут у нас на маршруты с конца января следующего года. Остальные автобусы по мере их подготовки, обкатки, приемки выйдут у нас до конца марта», - сказала Кротова, отчитываясь перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым в ходе эфира на телеканале «360».

Генеральный директор АО «Мострансавто» Владислав Мурашов отметил, за последние пять лет подвижной состав предприятия очень сильно обновился. Благодаря поставке 4,2 тысячи новых автобусов средний возраст парка упал с восьми лет до 3,7 года. После обновления в начале 2020 года средний возраст сократится до 2,5 лет.

«У нас были раньше жалобы на возраст автобусов, на качество автобусов, они часто ломались. Сейчас эта ситуация кардинальным образом поменялась, и мы видим, что это влияет и на жалобы в «Доброделе». Их количество у нас снизилось только за год более чем в три раза», - сказал Мурашов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил Ликино-Дулевский завод за производство новых автобусов и сообщил, что сейчас в Подмосковье курсируют порядка 10 тысяч автобусов разной вместимости.

Управляющий директор ЛиАЗа Владимир Чекалин отметил, что завод производит автобусы практически для всей России и ближнего зарубежья, но заказ для Подмосковья самый крупный. За последнее время предприятие в два раза увеличило производство автобусов на газомоторном топливе.