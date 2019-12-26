РИАМО - 26 дек. В подмосковном Электрогорске 28 декабря состоится зимний фестиваль «Разгуляй у самовара», посетители которого смогут увидеть самый большой в мире самовар и попить из него чай, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Посетители фестиваля также примут участие в сервировке стола в русском народном стиле. Гостей ждет большая праздничная программа и угощенья, для детей организуют игры.

«Гвоздем мероприятия станет самый большой самовар в мире – «Самовар Самоварович». Он рассчитан на 4 тысячи чашек, имеет высоту более двух метров и объем более 750 литров», - говорится в сообщении.

Также на фестивале выступят артисты и творческие коллективы Электрогорска.

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