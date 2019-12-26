РИАМО - 26 дек. Масштабные праздничные программы к Новому году подготовили столичные парки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Двадцать семь московских парков готовят программу новогодней ночи, приходите. В «Зарядье», например, будет театральное шоу. В Перовском парке – интерьеры, костюмы и лазерное шоу по мотивам фильма «Назад в будущее». В Филях – «Карнавальная ночь» под ритмы 50-х», – написал Собянин на своей странице в «ВКонтакте».

Как уточняется на официальном сайте мэра, москвичей и гостей столицы будут ждать концерты звезд эстрады, конкурсы, мастер-классы, танцы, театрализованные представления и шоу на льду.

Новогодние мероприятия во всех парках продлятся до 03:00 1 января. Большую часть из них можно посетить бесплатно.

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