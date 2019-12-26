РИАМО - 26 дек. По просьбе жителей подмосковной Дубны с конца декабря будет возобновлено движение электричек-экспрессов до Москвы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В четверг Андрей Воробьев подводит итоги 2019 года в эфире телеканала «360».

«Мы нашли решение – будет возвращен 31 числа экспресс. <…> Более того, мы поменяли сам тип - передвижной состав будет современный. Это будет «Иволга», насколько я понимаю, и современный комплекс, который изготавливается у нас на Демихах (Демиховский машиностроительный завод в Орехово-Зуевском округе – ред.)», - сказал Воробьев.

Как уточнил исполнительный директор АО «Центральная ППК» Иван Конев, экспрессы будут отправляться из Москвы в 18:46 и в 21:55. Из Дубны рейсы будут отправляться в 06:10 и в 21:45.

«Совместно с жителями и с администрацией города Дубны мы договорились, что создадим рабочую группу, которая будет заниматься мониторингом работы экспресса, и при необходимости мы внесем дополнительные изменения, чтобы расписание было удобно для пассажиров», - уточнил Конев.

По его словам, часть рейсов будет выполняться современными семивагонными составами «Иволга». Время в пути составит 2 часа 23 минуты, что на 25 минут быстрее, чем на обычной электричке.