РИАМО - 26 дек. В рамках второго этапа благоустройства бульвара Юности в подмосковном Подольске обустроят фонтаны и спортивный блок, сообщил в четверг глава городского округа Подольск Николай Пестов.

В Подольске готовятся ко второму этапу благоустройства улицы 50 лет ВЛСКМ, или бульвара Юности. На участке от улицы Свердлова до Большой Серпуховской улицы предусматривается создание пешеходной зоны.

«У нас построен практически километр и еще мы построим порядка 900 метров, это будет более интересный участок, в том числе с новыми фонтанами и со спортивным блоком, на этом участке, между улицей Свердлова и улицей Большой Серпуховской», - сказал Пестов, отчитываясь перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым в ходе эфира на телеканале «360».

Пестов добавил, что работы по продлению бульвара начнутся в 2020 году, проект уже готов.

Глава Подольска также добавил, что в муниципалитете подготовили девять площадок, на которых в новогоднюю ночь проведут праздничные мероприятия.