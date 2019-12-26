РИАМО (МЫТИЩИ) – 26 дек. Волонтеров и волонтерские отряды Мытищ в четверг наградили почетными грамотами за участие в конкурсе «Твори добро – 2019» и активную добровольческую деятельность на территории городского округа, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Награды вручили за волонтерскую деятельность по оказанию помощи лицам с ограниченными возможностями и маломобильным группам населения на избирательных участках города в Единый день голосования 8 сентября 2019 года, а также по номинациям «Волонтерский отряд» и «Волонтер».

«За 2019 год было выдано более 150 волонтерских книжек, проведено порядка 110 добровольческих мероприятий и акций. Четыре жителя нашего города приняли участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2019». Мы все вместе в 2019 году собрали более 6,5 тонны макулатуры и 17 кубических метров мусора, посадили 33 тысячи саженцев и раздали более 10 тысяч георгиевских ленточек, сдали более 11 литров донорской крови и помогли навести порядок в доме 125 ветеранов ВОВ и труда», – сказал заместитель директора по основной деятельности МБУ «Дворец молодежи» Павел Журкевич.

Он отметил, что на территории городского округа Мытищи волонтерская деятельность занимает одно из приоритетных направлений. Создан Мытищинский волонтерский корпус «Ладья», где развивается социальное, экологическое, событийное волонтерство. Добровольческими мероприятиями объединены более 1,5 тысячи жителей города.