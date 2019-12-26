РИАМО - 26 дек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что привлечение инвесторов и ввод в оборот новых земель позволяет создавать рабочие места в сфере агропромышленного комплекса Московской области, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

В четверг состоялся Госсовет, который прошел под руководством президента Владимира Путина. На мероприятии обсуждались вопросы эффективного сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий.

«Московская область активно занимается тем, что привлекает инвесторов и вводит в оборот новые земли. Порядка 300 тысяч гектаров мы ввели за последние пять лет. Это дает возможность создавать новые рабочие места и приглашать высокоэффективных агропромышленных инвесторов, холдинги», – сказал Воробьев.

На сегодняшний день в Подмосковье около 1,4 миллиона человек проживает в селах, что составляет практически 20% населения области. В АПК занято 110 тысяч человек. Подмосковье входит в топ-10 регионов по производству сыра, овощей, а также молока в сельхозорганизациях.

В текущем году создано и модернизировано порядка 50 предприятий и 1,5 тысячи рабочих мест. Среди крупнейших – теплицы в Луховицах, грибное производство в Электростали, вторая линия по производству макарон «Барилла» в Солнечногорске, новая линия «Фрито Лей» компании «ПепсиКо» в Кашире.

«Наверное, самые успешные у нас инвестиции – в теплицы. В пяти муниципалитетах реализованы большие федеральные программы по закрытым грунтам. Активно занимаемся переработкой сыра, стимулируем и всячески поддерживаем молочную промышленность. Мы заинтересованы, чтобы каждая удаленная территория имела агропромышленный комплекс», – подчеркнул губернатор.

За шесть лет в сфере АПК региона реализовано более 200 проектов, привлечено свыше 180 миллиардов инвестиций, создано почти 10 тысяч рабочих мест. В области действуют 33 вида поддержки для сельхозпроизводителей, среди них – компенсация затрат на капстроительство, модернизация производства. Еще одно важное направление – поддержка экспорта продукции АПК. В 2019 году он вырос на 90 миллионов долларов.